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В Берлине открылся Международный петровский конгресс

В нем участвуют эксперты из девяти стран

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Двухдневный 13-й по счету Международный петровский конгресс "Россия и Германия в эпоху Петра Великого: исторические и культурные связи" начал в четверг работу в Берлине. Он проходит в стенах Российского центра науки и культуры (РЦНК, "Русский дом") при участии историков и экспертов из девяти европейских стран. Они прибыли в столицу ФРГ из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Дрездена, Мюнхена, Майнца, Ахена, Антверпена, Барселоны, Варшавы, Вены, Гронингена, Милана, Парижа.

Роль Петра I

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, выступая на мероприятии, заявила, что тема Петра Великого "удивительным образом сегодня связывает Россию и Европу". "РФ - часть Европы, нас связывает очень многое, в частности, история", - отметила она.

"Этот феномен нуждается в постоянном изучении. Сделанное им дает благодатную почву для работы ученых, - добавила Манилова. - Петр импортировал знания и передовые технологии. Он сделал все, чтобы перевести Россию на новые рельсы".

По словам замминистра, сейчас важно "укреплять связи", которые были заложены уже тогда. "Уверена, что нас связывает больше, чем разъединяет", - отметила она.

Манилова напомнила, что в этом году в Германии проходит масштабный культурный фестиваль "Русские сезоны". Именно поэтому провести 13-й Международный петровский конгресс было уместно именно в ФРГ, добавила она. В следующем году конгресс планируется провести в Брюсселе.

Давние связи

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев напомнил, что "Петра I многое связывало с германскими землями, он бывал здесь не раз и стремился почерпнуть германские знания на благо Отчизны". "Именно в петровскую эпоху стали крепнуть и развиваться связи России с германскими княжествами. Тем самым была заложена основа для долгого и продуктивного сотрудничества между нашими народами, которое продолжается по сей день", - сказал дипломат.

"Впоследствии немцы стали играть все более важную роль в жизни России, в жилах императоров текла немецкая кровь, - отметил он. - Петровская эпоха является ключевым этапом в истории нашего государства. Тогда был сделан принципиальный цивилизационный выбор в пользу европейского пути".

"Тогда, как мы все знаем, было открыто "окно в Европу". Именно при Петре Россия утвердилась в качестве великой державы, чему в определенной степени способствовали и договоры между Россией и германскими курфюршествами и княжествами", - продолжал Нечаев.

"На немецкой земле Петра всегда любили и уважали как харизматичного человека и решительного правителя, - отметил он. - Весьма отрадно, что в наше время в Германии бережно хранят память о Петре. В ряде германских городов установлены мемориальные доски и памятники великому императору". "Интерес к изучение петровского наследия остается на высоком уровне", - подытожил посол.

В рамках конгресса открылась фотовыставка "По следам Петра Великого", на которой можно ознакомиться с памятными местами России и Европы, так или иначе связанными с императором.

О Петровском конгрессе

Петровский конгресс в Берлине проводится в рамках международного культурного фестиваля "Русские сезоны - 2019" под эгидой Министерства культуры России, посольства России в Германии, Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами выступают Государственный Эрмитаж, Институт культурных программ, Институт Петра Великого, Фонд имени Д. С. Лихачева.

Международные петровские конгрессы с 2008 года ежегодно проходят в Санкт-Петербурге. В 2017 году Петровский конгресс впервые состоялся за пределами России - в Париже. Конгресс в Берлине продолжает эту традицию.

На два дня запланирована обширная программа. По данным организаторов, будут заслушаны около 35 докладов. В центре внимания будут находиться история поездок Петра I по Германии, связи Петербургской Академии наук и немецких ученых, собрания редкостей и художественные коллекции в Германии и России петровского времени, образ Петра Великого в немецкой литературе и историографии, памятные места, связанные с Петром I в современной Германии, другие темы.

Петр I и Германия

Германия в петровскую эпоху состояла из десятков княжеств. Петр I посещал эти земли неоднократно - во время Великого посольства (1697-1698), в период Северной войны (1711-1713), во время 2-го европейского путешествия (1716-1717). Петр I заложил традицию тесных русско-немецких династических связей, которые развивались два столетия. В Германии закупали для России книги, инструменты, вооружение, предметы искусства.

Символом теплого отношения к Петру в Германии стали дипломатические подарки - Готторпский глобус и Янтарная комната. Тысячи немецких купцов и ремесленников, архитекторов и строителей, ученых и военных приехали в Россию. Немецкие слободы существовали в Москве, Архангельске, Санкт-Петербурге.

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