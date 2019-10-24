Собянин: более 90% москвичей довольны работой скорой помощи

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Техническое переоснащение скорой помощи в Москве, создание Единого городского диспетчерского центра и четко выстроенная работа медицинских бригад позволила добиться высокой удовлетворенности работой этой службы со стороны жителей. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, посетив станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

"Мы приняли решение о создании Единого диспетчерского центра, который сейчас определяет, когда выехать неотложке, а когда скорой <...>, выстроена эффективная цепочка от приема звонка от пациента, предварительной диагностики, направления неотложки или скорой, доставки в больницу и оказания помощи больному. Сегодня скорая помощь Москвы является одной из лучших в мире не только по скорости, но и по эффективности принимаемых решений. 95% москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо - это "побило" по положительному отношению показатели всех других служб", - сказал мэр.

Собянин поблагодарил работников скорой помощи за "удивительный и беззаветный каждодневный труд" и поздравил их со столетием службы. Во время посещения станции скорой помощи мэр ознакомился с работой Единого городского диспетчерского центра и отдела медицинской эвакуации, обеспечивающего маршрутизацию пациентов в больницы, а также осмотрел оснащение реанимационного автомобиля с системой автоматической сердечно-легочной реанимации "АвтоПульс".

Диспетчерский центр

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи (ЕГДЦ), созданный в структуре станции скорой помощи в 2017 году, обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по номеру "103" и от службы "112", а также контроль за выполнением вызовов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Центр круглосуточно принимает обращения за скорой и неотложной медпомощью, сортирует вызовы по срочности и профильности направления бригад, также его специалисты проводят телефонные консультации. За сутки в ЕГДЦ поступает более 15 тыс. обращений. Обработка поступающих вызовов и управление бригадами ведется с помощью автоматизированных информационных систем и спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Отмечается, что в центре трудятся в смену около 200 человек, из них 70 - диспетчеры, которые принимают звонки по телефону "103", один диспетчер принимает в среднем 350 звонков в сутки. Все диспетчеры имеют среднее медицинское образование. Средний возраст сотрудников ЕГДЦ - 48 лет, самому молодому сотруднику 21 год, самому опытному - 74 года. 88% занятых здесь - женщины.

Сто лет назад, 18 июля 1919 года, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, эта дата стала днем основания службы. Сегодня медицинские бригады скорой помощи совершают 12 тыс. выездов в сутки, среднее время доезда на вызов без учета времени на регистрацию вызова составляет 12,7 минуты. При этом на экстренные вызовы бригада доезжает в среднем за 9,4 минуты, на ДТП - за 7,7 минуты, добавили в пресс-службе.