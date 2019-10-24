Суд обязал кабмин Эстонии ответить на ходатайство о крушении парома Estonia в 1994 году

ТАЛЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Эстонии должно в течение 60 дней ответить на ходатайство родственников жертв крушения парома Estonia, произошедшего в 1994 году, о начале нового расследования трагедии. Соответствующее решение в четверг принял Таллинский административный суд.

Как указано в решении суда, которое приводит портал ERR, близкие погибших в катастрофе на пароме Estonia еще в октябре 2016 года направили премьер-министру страны ходатайство о начале нового расследования причин трагедии. Однако единственным ответом на это было письмо министерства юстиции республики в ноябре 2018 года, в котором ведомство сообщало, что решение о начале нового расследования находится в компетенции всего правительства, а не данного министерства.

В этой связи суд счел, что правительство не ответило на ходатайство и обязал кабинет министров в течение 60 дней сделать это. Суд подчеркнул, что не может указывать правительству, каким должен быть этот ответ. Решение суда можно обжаловать до 25 ноября.

Паром Estonia затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузопассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.