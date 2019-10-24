В Анкаре состоялась презентация книги Евгения Примакова о Ближнем Востоке

АНКАРА, 24 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Презентация книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами", которая по инициативе посольства РФ в Турции и при содействии группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" была переведена на турецкий язык, торжественно прошла в Анкаре. Мероприятие, приуроченное к 90-летию выдающегося российского государственного и политического деятеля, проходило в рамках Международной книжной выставки.

"Я имел счастье работать с Евгением Максимовичем и даже выступать в качестве его переводчика. Это занятие было непростым: хорошо зная арабский и английский языки, он проявлял высокую требовательность к переводу, не прощая ошибок и хорошо зная их возможную весомую цену. Убежден, что если бы Евгений Максимович сегодня был с нами, он был бы доволен тем, как развиваются российско-турецкие отношения", - подчеркнул в приветственной речи посол России в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат также рассказал, что книга "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами" ранее уже издавалась в Турции, но довольно быстро разошлась". "Приурочив конференцию к 90-летию Евгения Максимовича Примакова, мы бы хотели отметить данное событие новым изданием на турецком языке его книги. Такой выбор был неслучайным не только потому, что Примаков посвятил Ближнему Востоку жизнь. Мы исходили из исторической значимости темы", - сказал он.

Ерхов отметил, что достигнутые на днях между Анкарой и Москвой договоренности по Сирии являются хорошим примером плодотворного сотрудничества двух стран. "Ранее Балканы называли пороховой бочкой Европы, сейчас Ближний и Средний восток могут считаться пороховым погребом всего мира. Именно отсюда часто исходит угроза всему миру и безопасности. Это мы наблюдаем и сейчас в регионе, расположенном в непосредственной близости и от России, и от Турции. Вовсю полыхает пожар, угрожающий перекинуться на другие континенты. Именно поэтому нашим руководителям, Владимиру Владимировичу Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, приходится столько заниматься ближневосточными делами. Кстати, у них это очень хорошо получается, последние сочинские договоренности - хороший тому пример", - добавил российский посол.

В рамках проходящей в Торговой палате Анкары конференции "Российско-турецкие отношения: формирование будущего" посольство РФ в Турции подготовило выставку фотографий, демонстрирующих разные эпизоды из жизни Евгения Примакова, а также рассказывающую биографию политика.

Умный товарищ - половина дороги

Существенный вклад Примакова в становлении современного многополярного мира отметили также и турецкие участники конференции. "Примаков был участником сложных событий мировой истории, ему удалось внести ценный вклад в разрешение конфликтов. Его отличительной чертой был тот факт, что он расценивал оппонентов не в качестве врага, а как конкурентов", - заметил глава политического департамента МИД Турции Йонет Джан Тезель.

Представитель внешнеполитического ведомства процитировал русскую пословицу "умный товарищ - половина дороги", подчеркнув, что "Россия является не только соседом Турции, но и товарищем в нашем общем пути". "Примаков всегда придерживался этой идеи. Искренность и непрерывный диалог между нашими странами самым точным образом характеризуют наши отношения", - сказал Тезель.

О Примакове

Советский и российский политический и государственный деятель и известный востоковед Евгений Примаков (1929 - 2015) в разные годы занимал посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России в пользу концепции "многополярного мира". А демарш политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный "разворот над Атлантикой".