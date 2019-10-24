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WSJ: Белый дом ради экономии прекратит подписку федеральных ведомств на две газеты

Речь идет о The New York Times и The Washington Post. Эти издания крайне критически настроены по отношению к Дональду Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Белый дом планирует отдать распоряжение федеральным ведомствам не возобновлять подписку на газеты The New York Times и The Washington Post, крайне критически настроенные по отношению к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на подтверждение, поступившее от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Невозобновление подписки во всех федеральных ведомствах станет существенной экономией средств. Можно будет сэкономить сотни тысяч долларов налогоплательщиков", - пояснила Гришэм. Она отказалась раскрыть иные детали.

The Wall Street Journal напоминает, что несколько дней назад Трамп сказал помощникам аннулировать подписку Белого дома на The New York Times и The Washington Post. Глава государства при этом назвал большую часть публикаций этих газет об администрации США фейками. В четверг печатные номера этих двух газет в Белый дом не поступали.

Трамп неоднократно публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и к его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. Он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". Глава Белого дома также подчеркивал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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