Эксперты: в обществе нет однозначного мнения о возможности использования животных в цирке

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Однозначного мнения по возможности работы в цирках с дикими животными в обществе сейчас нет, однако в конечном счете в России придут к корректировке законодательства в этом вопросе, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

В среду в Карелии на артиста цирка-шапито "Аншлаг" напал медведь, дрессировщик серьезных травм не получил, животное было в наморднике. По предварительной информации Следственного управления СК РФ по республике, зрители не пострадали, однако внимание ведомства привлек факт, что арена цирка не имела ограждения.

В цирке не все идет по плану

Как пояснил ТАСС гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, если на медведя надет намордник, то дрессировщик и ассистенты обычно работают с ним без ограждающей сетки. При этом эксперт подчеркнул, что участие в представлении любого крупного животного всегда несет определенную опасность. И этот факт должны осознавать и зрители, и сами артисты цирка.

"Я думаю, что люди, которые идут на представление, всегда понимают, что что-то может пойти не по плану: может упасть гимнаст, может выскочить лошадь, может напасть медведь или тигр. Такое в цирке было, есть и будет, точно также, как и в любой другой профессии бывают нестандартные ситуации", - сказал Запашный.

Причины, по которым животное могло проявить такого рода агрессию по отношению к дрессировщику, по мнению Эдгарда Запашного, может быть несколько, однако он склоняется к тому, что у медведя "не было желания напасть на кого-то". Эксперт считает, что так зверь мог проявить эмоции и потребовать добавки угощения, которое, по наблюдению Запашного, артист дал животному за несколько мгновений до нападения. Гендиректор цирка отметил, что медведи по своей природе - эмоциональные животные.

Борьба с передвижными зверинцами

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Госдумы РФ Олег Шеин, который был одним из инициаторов федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в 2018 году и ранее предлагал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что современный мир "делает уверенные шаги в сторону гуманизма", понимая, что цирковая дрессировка часто сопровождается принуждением животного. Поэтому в Западной Европе, Латинской Америке, США идет процесс отказа от цирков с хищными животными.

"Что мы в России меняем? Во-первых, у нас вводится в действие лицензирование [деятельности по содержанию животных в цирках и зоопарках]. Это поможет отсечь большую часть передвижных зверинцев, вызывающих большое возмущение в обществе, и изменит ситуацию по циркам. Лицензирование будет предполагать дополнительные требования по условиям содержания животных и возможность регулярных проверок, что правильно и справедливо. А дальнейшие действия зависят от того, насколько быстро будет воспринимать это общество", - сказал Шеин.

Специальную лицензию на содержание животных цирки, зоопарки, зоотеатры должны получить до 1 января 2022 года. Это требование содержится в законе об ответственном обращении с животными, принятом в декабре 2018 года. Правила лицензирования разработаны Минсельхозом РФ.

Нет единого мнения

Депутат Государственной думы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов также уверен, что запрос общества на осмысление своего отношения к животным становится достаточно высок. Он придерживается схожего мнения и о том, что в дальнейшем предстоит выработать более четкое отношение к тому, можно ли использовать диких животных в цирках.

"Многие поколения россиян умилялись над фильмом "Полосатый рейс": какие замечательные, умные тигры! Но долгое время никто не задавался вопросом - а каким же таким умом они достигли этого повиновения? И вот тут начинается грустная история, которую идущие в цирк люди никогда не слышали и не видели", - говорит депутат.

Случай в Карелии, по мнению Клыканова, еще раз объясняет, что животным, как и людям, свойственны перемены в настроении и негативные эмоции. И в силу своего физического превосходства животные могут нанести человеку не совместимые с жизнью травмы, говорит собеседник агентства. "Сейчас нет однозначных общих мнений по запрету использования диких животных в цирках, обсуждение ведется. Наверное, нужно время, чтобы большая часть общества пришла к однозначному выводу на этот счет. В конечном итоге, я думаю, мы остановимся на необходимости дальнейшей корректировки нашего законодательства в этом плане", - резюмировал Клыканов.