МИД России и Португалии обменялись поздравлениями по случаю 240-летия дипотношений

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Португалии обменялись поздравительными посланиями по случаю отмечаемого в четверг 240-летия дипломатических отношений между странами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Лиссабоне.

В посланиях говорилось об "обоюдном настрое на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей по широкому спектру направлений". В связи с юбилейной датой в посольстве России в португальской столице состоялся прием, который посетили представители МИД республики, других португальских ведомств, депутаты парламента.

В преддверии юбилея была разработана программа мероприятий, которая проводилась в течение всего года дипмиссиями России и Португалии в странах их аккредитации. Одним из наиболее масштабных событий стало открытие 27 июня в португальском парламенте выставки, посвященной 240-летию отношений. Кроме того, посольство Португалии в Москве подготовило художественную выставку "Диалог культур. Гармония контрастов", которая открылась 5 сентября в театре "Геликон-Опера".

"Все прошедшие мероприятия подтвердили, что Россия и Португалия строят свои отношения на основе позитивной, созидательной и обращенной в будущее повестки дня", - подчеркнул посол России в Лиссабоне Михаил Камынин. "Сегодня стороны располагают потенциалом для дальнейшего укрепления партнерских связей и развития практической кооперации как в двустороннем формате, так и на международной арене, приступают к разработке для последующей реализации совместных проектов в материальной сфере на рынках третьих стран - в португалоязычной Африке и Латинской Америке, на пространстве Евразийского экономического союза", - заключил дипломат.