В Анкаре открывается ХХI Всемирный конгресс русской прессы

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. ХХI Всемирный конгресс русской прессы открывается в пятницу в турецкой столице Анкаре и завершится 27 октября в Аланье. Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) при содействии информационного агентства России ТАСС.

На этот раз конгресс проводится при активном участии Всемирного совета турецких журналистов и Ассоциации русской культуры и образования Алании.

В работе конгресса примут участие издатели и главные редакторы, представляющие около четырехсот русскоязычных зарубежных медиа более, чем из пятидесяти стран мира.

В центре внимания форума - профессиональные вопросы деятельности СМИ, роль русской прессы в жизни диаспор, проблемы сохранения культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

Кроме того, в повестке дня и традиционные темы: освещение событий в России и за рубежом; реализация права соотечественников за границей на доступ к информации и общению на русском языке; расширение образовательных, культурных, информационных, творческих и профессиональных обменов.

Напомним, сегодня Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) - единственное всемирное объединение печатных и электронных СМИ, издающихся за рубежом на русском языке. Она была создана на Первом Всемирном конгрессе русской прессы в 1999 году по инициативе ТАСС и ряда старейших и авторитетных СМИ зарубежья.

Всемирный конгресс русской прессы стал весомой поддержкой русского языка и культуры за рубежом. Конгрессы ВАРП позволяют выявить проблемы и перспективы развития за рубежом русской прессы, ее определить ее место и роль в диалоге культур в современном мире.

В форумах ВАРП традиционно принимают участие видные государственные, общественные и политические деятели России, стран СНГ и зарубежных государств, главные редакторы, издатели и ведущие журналисты русского зарубежья, а также руководители общенациональных российских СМИ.

Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленной в ВАРП.