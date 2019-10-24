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В Симферополе высадят обнаруженный ученым КФУ неизвестный ранее сорт дерева

Мутантный экземпляр дерева рода Айлант найден в черте города в 2018 году
Описание
© Пресс-служба Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Неизвестный ранее сорт дерева, обнаруженный ученым медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) Константином Ефетовым, высадят на территории вуза, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе КФУ.

«В Медакадемии имени С. И. Георгиевского КФУ будет высажен уникальный мутантный экземпляр дерева рода Айлант, который был обнаружен в Крыму заведующим кафедрой биохимии КФУ, доктором биологических наук, профессором Константином Ефетовым. Данный генетический вариант растения, нигде в мире кроме Крыма ранее не встречавшийся, был описан Ефетовым и ботаником Андреем Еной как новый сорт „Альбина“ и зарегистрирован ими в мировой базе сортов в США», — говорится в сообщении.

Дерево найдено в 2018 году в черте города Симферополя. В пресс-службе сообщили, что в течение года ученые исследовали стабильность обнаруженного отличительного признака растения. Он заключается в появлении белых узоров на листьях, что вызвано нарушением синтеза пигмента хлорофилла. Свое название новый сорт получил от латинского слова albus (белый). Ученые надеются, что это дерево станет донором черенков и семян, а следовательно — прародителем сорта во всем мире.

61-летний Ефетов специализируется на молекулярных биологии, иммунологии и онкологии. Впервые в мире он предложил исследовать белки иммунной системы человека в норме и при патологии с помощью пептидов и белков насекомых. Основал новое научное направление — моноклональную иммуносистематику.

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