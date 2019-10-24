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В работе Facebook и Instagram возникли неполадки

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Португалии

ТАСС, 25 октября. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру, в том числе в России, столкнулись со сбоями в их работе в ночь на пятницу. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 01:17 мск в пятницу. Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Португалии и других европейских стран. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, около 45% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 34% - на полное отключение социальной сети, 19% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты. Пользователи Instagram также испытывают трудности с просмотром ленты новостей (около 83%), жалуются на работу веб-сайта (9%) и не могут просматривать сообщения (6%).

Теги
КанадаСШАГерманияВеликобританияПортугалияРоссия
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