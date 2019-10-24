Жители поселка Армань в Магаданской области начали получать уголь для отопительного сезона

ТАСС, 25 октября. Власти Магаданской области обеспечили поставку угля для жителей частного сектора поселка Армань, которые пожаловались на отсутствие твердого топлива в отопительный период. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель правительства региона.

В середине октября активисты магаданского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращения в органы власти и прокуратуру региона с просьбой помочь жителям частных домов в поселке Армань, которые в отопительный сезон остались без угля по вине муниципалитета. Люди сами обратились в отделение с жалобами на бездействие администрации Ольского городского округа.

"Ситуация с поставкой угля в поселок Армань решается. В населенный пункт начали завоз угля", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что на самом деле первые 40 т угля для поселка поступили в ресурсоснабжающую организацию еще в ночь с 13 на 14 октября.

Расположенный на севере области в 800 км от Армани разрез Тал-Юрях, с которого ежегодно по заявкам жителей доставляется в поселок около 200 т угля, начал работу только в начале октября. Именно поэтому доставка твердого топлива в течение лета не была возможной, сообщили в правительстве по ссылкой на главу Ольского городского округа Дениса Морозова. Местные синоптики рассказали ТАСС, что в поселке Армань температура воздуха ночью уже давно опускается до минус 6-10 градусов, днем держится на отметке около минус одного градуса, отмечаются частые осадки в виде снега. В связи с этим люди остро нуждаются в отоплении.

Поселок Армань расположен в Ольском городском округе в устье одноименной реки в 54 км от районного центра. Частные дома населенного пункта не оборудованы центральным отоплением. Всего в поселке проживают более 800 человек.

Отопительный сезон в Магаданской области начался в середине сентября.