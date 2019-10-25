Глава НКО представил в ООН доклад о преступлениях в лагере Рукбан

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека на контролируемой США территории Сирии в лагере Рукбан.

"Благодаря действиям российских военных большинство содержащихся в лагере людей удалось освободить, но я хочу подчеркнуть, что там все еще остается более 10 тыс. жителей", - информировал он. "Лагерь, созданный по инициативе США и до последнего времени контролируемый ими, провалил работу по дерадикализации содержащихся там людей", - констатировал глава Фонда.

Волонтеры НКО опросили покидающих лагерь беженцев, которые представили трагические свидетельства происходящих там нарушений прав человека, издевательств, пыток, насилия и убийств. "Мы не могли попасть в сам лагерь, думаю, если бы мы там оказались, то живыми бы уже не вышли. В большинстве случаев мы общались с беженцами во временных центрах размещения через день - два после того, как им удалось уехать из лагеря", - пояснил Григорьев.

"Более 15% опрошенных сообщили о случаях пыток и убийств в лагере, - информировал он. - Почти одна треть рассказали, что за время нахождения в лагере стали свидетелями смерти родственников". "Американцы контролируют этот лагерь, они используют боевиков, чтобы запугивать находящихся в лагере людей. Они делают все возможное, чтобы люди присоединились к вооруженным формированиям", - привел Григорьев слова одного из свидетелей. Кроме того, по свидетельствам бывших жителей лагеря, им не предоставлялось продовольствие и медицинская помощь.

"Нельзя забывать, что большинство жителей Рукбана не имеют ничего общего с террористами и не должны содержаться как заключенные", - указал Григорьев.

Отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что обратится к постпредству России, чтобы данные доклада были представлены генсеку ООН и Совету Безопасности.