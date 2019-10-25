Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Глава НКО представил в ООН доклад о преступлениях в лагере Рукбан

Более 15% опрошенных сообщили о случаях пыток и убийств в лагере, рассказал директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека на контролируемой США территории Сирии в лагере Рукбан.

"Благодаря действиям российских военных большинство содержащихся в лагере людей удалось освободить, но я хочу подчеркнуть, что там все еще остается более 10 тыс. жителей", - информировал он. "Лагерь, созданный по инициативе США и до последнего времени контролируемый ими, провалил работу по дерадикализации содержащихся там людей", - констатировал глава Фонда.

Волонтеры НКО опросили покидающих лагерь беженцев, которые представили трагические свидетельства происходящих там нарушений прав человека, издевательств, пыток, насилия и убийств. "Мы не могли попасть в сам лагерь, думаю, если бы мы там оказались, то живыми бы уже не вышли. В большинстве случаев мы общались с беженцами во временных центрах размещения через день - два после того, как им удалось уехать из лагеря", - пояснил Григорьев.

"Более 15% опрошенных сообщили о случаях пыток и убийств в лагере, - информировал он. - Почти одна треть рассказали, что за время нахождения в лагере стали свидетелями смерти родственников". "Американцы контролируют этот лагерь, они используют боевиков, чтобы запугивать находящихся в лагере людей. Они делают все возможное, чтобы люди присоединились к вооруженным формированиям", - привел Григорьев слова одного из свидетелей. Кроме того, по свидетельствам бывших жителей лагеря, им не предоставлялось продовольствие и медицинская помощь.

"Нельзя забывать, что большинство жителей Рукбана не имеют ничего общего с террористами и не должны содержаться как заключенные", - указал Григорьев.

Отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что обратится к постпредству России, чтобы данные доклада были представлены генсеку ООН и Совету Безопасности.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение
Как сообщают синоптики, в субботу волны в море достигнут высоты в 10 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС