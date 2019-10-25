Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На реках Приморья после письма нацпарка в Росрыболовство ввели пропускные дни для лосося

Принятая мера поможет увеличить популяцию лосося в реках Барабашевка и Нарва
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС,

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Барабашевский лососевый рыбоводный завод ввел пропускные дни для лосося на двух нерестовых реках Барабашевка и Нарва, которые протекают на территории национального парка "Земли леопарда", сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка. В сентябре нацпарк обратился к главе Росрыболовства Илье Шестакову с соответствующей просьбой.

В сентябре в связи с обеспокоенностью судьбой естественной популяции лососей руководство нацпарк направил обращение в адрес руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в установлении дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва. В дни пропуска лов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек. Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения".

"Отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка привело почти к полному отсутствию здесь нерестящейся кеты. С 23 октября решением ФГБУ "Главрыбвод" в реках ввели два пропускных дня в неделю, во время которых кета может беспрепятственно подниматься вверх по течению", - сообщила пресс-служба "Земли леопарда".

В пропускные дни охрана нерестовых рек "Земли леопарда" усиливается вдвое, уточнила пресс-служба. Ожидается, что принятая мера поможет увеличить популяцию лосося в этих реках.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Появление "Земли леопарда" и эффективная работа учреждения позволили увеличить популяцию. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В аэропорту Благовещенска из-за снегопада задерживается прилет четырех авиалайнеров
В районе аэродрома плохая видимость, сообщили в пресс-службе воздушной гавани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС