На реках Приморья после письма нацпарка в Росрыболовство ввели пропускные дни для лосося

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Барабашевский лососевый рыбоводный завод ввел пропускные дни для лосося на двух нерестовых реках Барабашевка и Нарва, которые протекают на территории национального парка "Земли леопарда", сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка. В сентябре нацпарк обратился к главе Росрыболовства Илье Шестакову с соответствующей просьбой.

В сентябре в связи с обеспокоенностью судьбой естественной популяции лососей руководство нацпарк направил обращение в адрес руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в установлении дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва. В дни пропуска лов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек. Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения".

"Отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка привело почти к полному отсутствию здесь нерестящейся кеты. С 23 октября решением ФГБУ "Главрыбвод" в реках ввели два пропускных дня в неделю, во время которых кета может беспрепятственно подниматься вверх по течению", - сообщила пресс-служба "Земли леопарда".

В пропускные дни охрана нерестовых рек "Земли леопарда" усиливается вдвое, уточнила пресс-служба. Ожидается, что принятая мера поможет увеличить популяцию лосося в этих реках.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Появление "Земли леопарда" и эффективная работа учреждения позволили увеличить популяцию. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят.