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Дело Виктора Бута

Жена Виктора Бута заявила о возможности его перевода в тюрьму США с более мягким режимом

При этом Алла Бут отметила, что желания переводиться у ее мужа нет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний тюремный срок, может быть переведен в учреждение с более мягким режимом. Об этом рассказала в интервью газете "Известия" супруга россиянина Алла Бут.

"Вполне возможно, в декабре - январе Виктора переведут в другую тюрьму <...> Пока Виктору предварительно об этом сообщили. С 2012 года у него накопилось много положительных баллов, поэтому новая тюрьма должна по строгости быть уровнем ниже", - сказала Бут.

При этом она отметила, что желания переводиться у ее мужа нет. "Здесь уже вроде как тюрьма - дом родной. Это, конечно, шутка, но за столько лет он привык к ней. Здесь нет серьезных криминальных группировок, драк, к тому же он знает охранников. В общем, тюрьма достаточно спокойная, возможно, как раз из-за того, что строгого режима. Сюда часто переводят людей, которым в другом учреждении грозит опасность, например информаторов", - рассказала Алла Бут.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.

Теги
СШАТаиландКолумбияРоссияДело Виктора Бута
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