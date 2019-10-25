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Тушение пожара на свалке рядом с Тулуном осложняется глубиной залежей мусора

Отходы находятся на глубине более 20 м

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Тушение тлеющего мусора на свалке в Тулунском районе Иркутской области осложняется глубиной залежей отходов. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального ГУ МЧС.

23 октября недалеко от Тулуна, на полигоне ТБО, на который в течение последних месяцев во время ликвидации последствий паводка вывозился весь строительный мусор, возник пожар. Началось тление бытового и строительного мусора, отходов лесопиления на площади 3 га. Открытого горения там нет, к тушению привлечена инженерная и водовозная техника.

"Возникли проблемы с созданием противопожарного разрыва, поскольку залежи мусора - более 20 м глубиной", - приводит пресс-службе ГУ МЧС слова начальника Тулунского пожарно-спасательного гарнизона Александра Филипповича.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что площадь пожара не изменилась и составляет также 3 га. На месте тушения подготовлена площадка для погрузки грунта и работы тяжелой техники. "Будет применена тактика тушения путем изоляции, при которой грунтом отсыпаются горящие участки для прекращения доступа кислорода", - пояснили в ГУ МЧС.

Угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более 2 км от места пожара. "Жалоб от населения по задымлению не поступало", - отметили в ведомстве.

После летних наводнений в Иркутской области силами гражданских и военных сил было вывезено с территории пострадавших населенных пунктов более 140 куб. м мусора. Из них из Тулуна, города, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных частей было вывезено около 25 тыс. куб. м мусора.

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