В Сахалинской области запустили систему вызова экстренных служб по единому номеру 112

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония запуска в постоянную эксплуатацию в Сахалинской области системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 состоялась в пятницу утром в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Система предназначена для оказания по вызовам быстрой помощи населению. Благодаря ей связаться со всеми аварийными и оперативными службами региона теперь можно по одному номеру. В сентябре 2017 года система 112 была введена в опытную эксплуатацию в Южно-Сахалинске. Планировалось, что в дальнейшем она охватит весь регион.

"Два года этот номер (112) работал в тестовом режиме и оправдал свое значение. Я скажу, что это знаковый день, потому что правительство Сахалинской области уделяет большое значение обратной связи с населением. Сегодня у нас праздник по поводу 112", - сообщил Лимаренко.

По информации правительства, звонки на единый номер 112 доступны круглосуточно. Кроме того, имеется возможность отправки СМС-сообщения о происшествиях и совершения звонков с сотовых телефонов при отрицательном балансе и без сим-карты. В центре обработки вызовов системы 112 области дежурят восемь профессиональных операторов. Система позволяет отследить все вызовы и определить на карте местонахождение абонента, откуда был осуществлен звонок.

"Введение [системы 112] в постоянную эксплуатацию накладывает на нас дополнительную ответственность. Теперь наши диспетчеры будут лучше контролироваться, их работа будет еще более четкой и грамотной", - сообщила ТАСС руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

В сахалинском правительстве ТАСС сообщили, что тестовая работа системы 112 в Южно-Сахалинске показала свою востребованность среди местных жителей. В среднем за сутки на номер поступает более 1,2 тыс. звонков. Всего с начала работы системы 112 в тестовом режиме - с сентября 2017 года по настоящее время - поступило более 721 тыс. звонков. В связи с этим было принято решение о том, что в случае необходимости количество операторов в центре увеличат.

Система 112

Система 112 создается в России в соответствии с указом президента Владимира Путина, она объединяет на основе современных информационных технологий дежурно-диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб - пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, "Антитеррор". Это позволяет им быстрее и точнее реагировать на катастрофы природного и техногенного характера, угрозы террористических актов. В результате внедрения системы существенно сократится срок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.