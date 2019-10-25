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Крым планирует обмен опытом в сфере туризма с Египтом

Власти региона заинтересованы в том, чтобы студенты из Африки приезжали в республику на учебу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Крым и Египет могут начать обмен опытом в сфере туризма, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Возможен обмен опытом в гостиничном и туристическом бизнесе с некоторыми странами - например, Тунис и Египет. Это вполне возможно", - сказал Мурадов.

Он уточнил, что одно из перспективных направлений работы - обучение африканских студентов по специальностям в сфере туризма. Однако это не единственное направление обучения, по которому может быть налажено сотрудничество.

"Нас интересует, чтобы студенты из Африки приезжали учиться в крымские вузы. У нас есть те факультеты и академии, высшие учебные заведения, которые очень интересуют африканцев: это и медицина, и строительство, архитектура, сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, гостиничный и туристический бизнес. Мы увидели, что в Крым африканцы гораздо охотнее поехали бы учиться, чем, например, в Сибирь - климат поближе, территориально близко", - добавил Мурадов.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году около 7,5 млн туристов, а в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.

Теги
ТунисЕгипетРоссияКрым
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