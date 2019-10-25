Все жители тюменского поселка, где обнаружили гаффскую болезнь, сдадут кровь

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Все жители поселка Ачиры Тюменской области, где восемь человек заразились гаффской болезнью, сдадут кровь и пройдут осмотр врачей для выявления заболевания. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в медицинских кругах региона.

22 октября среди жителей деревни Ачиры была зарегистрирована редкая гаффская болезнь. Сейчас диагноз подтвержден у восьми человек, двое из которых находятся в реанимации. Деревня Ачиры Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени, расположена среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

"В само поселение, деревню Ачиры, прибыла бригада медиков, которая начала производить забор крови у всех жителей поселка. Ранее это было сделано исключительно у лиц, попавших под подозрение по симптомам и имеющих жалобы на пищевое отравление. Кроме прочего, в Ачиры впервые прибыли педиатры, которые впервые начали обследовать детское население", - сказал собеседник агентства.

В четверг сообщалось, что при подворовом обходе медики осмотрели около 100 человек. Предположительно, причиной передачи болезни стало употребление рыбы, которую местные жители выловили сами. Официального запрета на вылов рыбы из местного озера Андреевское нет, но жителей предупредили о возможных рисках заражения и попросили воздержатся от рыбалки.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.