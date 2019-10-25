В Черкесске потушили пожар на территории завода "Холодмаш"

ЧЕРКЕССК, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в неработающем здании на территории завода "Холодмаш" в Черкесске, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского управления ГУ МЧС.

"Пожар потушен", - сказали в пресс-службе. По ее данным, площадь пожара составила 1200 кв. м.

Как сообщается на сайте ведомства, информация о пожаре поступила в 00:41 мск.

"В городе Черкесске на улице Кирова, на территории завода ОАО "Холодмаш" произошло возгорание нефункционирующего строения ангарного типа, стены кирпичные, кровля профнастил по деревянной обрешетке на металлических фермах. Электроснабжение, отопление, вентиляция отсутствуют. В результате пожара огнем повреждена кровля строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте.

"Холодмаш" находится в центральной части Черкесска. Предприятие основано в 1961 году. Выпускает холодильное оборудование.