Эксперты: эффективность аварийных комиссаров на трассах будет зависеть от их функционала

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Внедрение службы аварийных комиссаров на федеральных трассах может улучшить ситуацию на дорогах, однако их эффективность будет зависеть от спектра выполняемых ими функций, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они отмечают, что помощь, оказываемая аварийными службами, должна быть бесплатной, а работу такой службы необходимо вести совместно с МЧС и ГИБДД.

Ранее первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что министерство работает над внедрением на федеральных трассах службы аварийных комиссаров для оказания технической и медицинской помощи на дорогах, а также оформления ДТП. По его словам, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос о возможности распространить такую практику как минимум на федеральные дороги, как максимум - по всей России.

Помощники-волонтеры

На сегодняшний день, по данным главного операционного директора компании-оператора платных дорог "Объединенные системы сбора платы" (ОССП) Тьерри Пюи, комиссары - 189 человек - работают на обслуживаемых ОССП трассах М-3, М-4, М-11. Среднее время прибытия аварийного комиссара на вызов составляет 15 минут. Если аварийный комиссар обнаруживает дефекты на дороге, то сообщает оператору, который делает заявку и вызывает дополнительные службы, чтобы устранить повреждения. В случае ДТП комиссар при необходимости вызывает аварийно-спасательные службы, эвакуатор, помогает при оформлении ДТП по европротоколу, оказывает первую (доврачебную) медицинскую помощь.

"Нанимая персонал, ОССП сначала обучает всех аварийных комиссаров - в обязательном порядке отправляет на обучение по курсу "Оказание первой медицинской помощи при ДТП" в учебном центре МЧС, проводит специальный инструктаж по безопасной работе на дороге, противопожарной подготовке и т. д. Затем каждый аварийный комиссар сдает экзамен, и только после этого ему разрешают вступить на должность. Раз в несколько месяцев аварийные комиссары ОССП проходят совместные учения с ГИБДД и МЧС, чтобы еще раз отработать все навыки квалифицированного и оперативного оказания помощи", - уточнил он.

По мнению Пюи, "внедрение подобной службы на федеральных трассах - это, безусловно, правильная идея, но она потребует больших ресурсов, сил и времени". "Как минимум, нужно будет создать специальный учебный центр, скоординировать работу аварийных комиссаров со всеми аварийно-спасательными службами, а также оснастить все федеральные дороги автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), позволяющей наблюдать за ситуацией на дороге и своевременно оказывать помощь", - говорит он.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также считает, что появление службы облегчит жизнь автомобилистов. Канаев предположил, что в случае, если в составе таких служб будут еще и врачи, а в их распоряжении - специальное оборудование, то они смогут доставлять пострадавших до больницы, что может снизить смертность на дорогах.

Как считают некоторые эксперты, аварийные комиссары могли бы бесплатно оказывать помощь на дорогах как волонтеры. "Это должно быть волонтерское движение, которое бесплатно помогает водителям в ремонте автомобилей, их эвакуации с трассы, заправке топливом. <…> У нас территория с большой протяженностью дорог между городами и недостаточно на трассах развит технический сервис в плане обслуживания автомобилей. Поэтому, я думаю, что такое волонтерское движение вполне уместно", - сказал ТАСС заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрей Новиков, уточнив, что в настоящее время в регионе аварийных комиссаров нет.

Продумать механизм работы и создать инфраструктуру

Как рассказали ТАСС в Министерстве транспорта Ростовской области, через которую проходит основная трасса на черноморские курорты страны М-4 "Дон", аварийные комиссары внедрены на платном участке этой дороги. Они выполняют работы по обеспечению безопасности дорожного движения от доставки топлива, помощи при поломке транспортного средства до принятия оперативных мер при чрезвычайных ситуациях. Данная система региону необходима на постоянной основе, считают в министерстве.

"Через Ростовскую область ежегодно проходит очень высокий трафик транспортных средств как грузовых, так и легковых автомобилей и, соответственно, вопросы обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи на дороге будут актуальными всегда и везде. Реализация такой службы должна основываться на создании общей системы работы, включающая ряд подразделений с единым органом управления. В зависимости от участка, загруженности и удаленности от населенных пунктов возникает немаловажный вопрос создания необходимой инфраструктуры для качественного функционирования службы в полном объеме", - рассказали в пресс-службе минтранса региона.

В свою очередь председатель комитета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Республики Крым Леонид Бабашов считает, что аварийные комиссары приезжают быстрее, чем наряды ГИБДД. Он также отметил, что нужно продумывать механизм так, чтобы всем игрокам рынка было выгодно и безопасно на дорогах.

"Идея хорошая, но нужно продумывать, как это все воплощать, поскольку все аварийные комиссары все-таки ищут выгоду", - добавил он.

Снижение аварийности на дорогах является одним из основных пунктов национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". Нацпроект охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.