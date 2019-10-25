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Голикова заявила, что проект "5-100" ожидает не просто расширение, а перезагрузка

В число 30 новых участников проекта смогут попасть вузы из всех федеральных округов, надеется вице-премьер

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Проект "5-100", направленный на повышение качества и престижа высшего образования в России, в 2020 году ждет не просто расширение в виде увеличения числа вузов, а перезагрузка. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов.

В четверг председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с членами Совета, на котором сообщил, что число университетов, участвующих в проекте, будет расширено с 21 до 30. "С 2020 года по новым критериям мы проведем новый отбор. И что очень важно, о чем сказал председатель правительства, что это, по сути, будет перезагрузка: уже, по сути, наработан определенный опыт, и это уже не 21+9, а это новые 30 [вузов]", - уточнила на заседании вице-премьер.

Голикова выразила надежду на то, что в число 30 новых участников проекта смогут попасть вузы из всех федеральных округов. "Хочу также отметить, что мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие не только федеральные вузы, но и региональные вузы. Таких вузов в РФ 40, учредителями которых являются органы власти субъектов РФ. Хочу отметить, что если не многие, то часть из них вполне могут конкурировать с теми, кто сегодня является участником проекта "5-100", - добавила замглавы правительства.

По ее словам, потенциал отдельных регионов в части высшего образования очень велик, поэтому необходимо, чтобы география проекта была как можно шире.

Еще одним аспектом, на который обратила внимание вице-премьер, является специализация вузов. На сегодняшний день в проекте участвует только один медицинский вуз, а в следующем году число профильных университетов может расшириться. "Мы заинтересованы в том, чтобы в проекте поучаствовали вузы, которые представляют транспортную сферу в РФ и агропромышленную сферу. Я точно знаю, что они все готовятся, и в 2020 году, когда будут представлены новые критерии этого этапа, и они будут подавать свои заявки", - заключила Голикова.

В майском указе 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителями стал 21 университет.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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