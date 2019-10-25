Более 200 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" получили более 200 тыс. заявок на участие в проекте со всей России и из 64 стран. Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"На сегодняшний день мы получили почти 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс "Лидеры России". Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59 по времени региона, где подается заявка", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что особое внимание наставники и участники конкурса уделили теме женского лидерства, что дало свои результаты. "В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27%", - сообщил руководитель конкурса.

Он напомнил, что нововведением третьего сезона стало появление в конкурсе специализаций "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". "На сегодняшний момент по количеству регистраций лидирует специализация "Финансы и технологии" - общее число заявок более 50 тыс., по специализации "Наука" пришло 18,2 тыс. заявок, по "Здравоохранению" - более 8 тыс. обращений", - рассказал Комиссаров.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, тогда заявки подали более 227 тыс. человек из 68 стран мира. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Итоги конкурса, как ожидается, подведут в марте-апреле 2020 года.