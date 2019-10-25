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DM: редкий золотой динар Омейядского халифата продан на аукционе в Лондоне за $4,7 млн

Раритет был предварительно оценен в $2 млн

ТАСС, 25 октября. Редкий динар Омейядского халифата (661-750), отчеканенный в 723 году и изготовленный из золота, добытого на руднике вблизи Мекки, ушел с молотка на аукционе Morton & Eden в Лондоне за рекордные для подобного лота £3,7 млн ($4,76 млн). Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail.

Раритет, выставленный на продажу из частной коллекции, был предварительно оценен в £1,6 млн ($2 млн) и, по информации аукционеров, привлек внимание нумизматов со всего мира. В споре за монету с надписью "Шахта повелителя правоверных" участвовали сразу несколько человек, а приобрел ее не пожелавший назвать свое имя коллекционер, который участвовал в торгах по телефону.

На данный момент, по сведениям специалистов, сохранилось не более десятка таких монет. Они находятся в частных коллекциях и ведущих музеях мира. По словам представителя Morton & Eden Стивена Ллойда, "эта монета просто великолепна". "Редчайший динар - важное историческое свидетельство - прекрасно сохранился", - добавил эксперт.

Рекордной же по стоимости продажи нумизматической реликвией стал отчеканенный в 1794 году в США доллар (Flowing Hair Dollar). В 2013 году на торгах в Нью-Йорке он ушел с молотка за $10 млн. Однодолларовая монета диаметром 39-40 мм и весом 26,96 грамма чеканилась всего два года - в 1794 и 1795 годах.

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Великобритания
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