Власти Дагестана подали заявку на участие в проекте "Национальные брендовые маршруты"

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана подали заявку в Ростуризм на включение туристического маршрута "Легенды Дагестана" в проект "Национальные брендовые маршруты", который предусматривает продвижение региональных турмаршрутов на внутреннем и международном рынках. Об этом сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов.

"Заявку подали, паспорт маршрута уже находится в Ростуризме. Ждем результатов в ближайшее время", - сказал Ибрагимов.

Ранее на международном туристском форуме Open Dagestan, прошедшем в Махачкале с 16 по 19 октября, советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова высказала мнение о том, что республиканский маршрут "Легенды Дагестана" необходимо включить в "Национальные брендовые маршруты". По ее словам, участие в проекте позволит оптимизировать региональный маршрут для туристов из других регионов и стран.

В мае Ростуризм объявил о начале реализации проекта по созданию конкурентоспособных туристических маршрутов в российских регионах "Национальные брендовые маршруты". В соответствии с проектом регионам предоставят необходимую экспертизу и практическую (нефинансовую) поддержку для развития маршрутов до уровня "не ниже мировых аналогов".

Новый туристический маршрут "Легенды Дагестана" создается по аналогии с известным маршрутом "Золотое кольцо России". Как сообщал ТАСС в августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов, протяженность маршрута составляет более 2 тыс. км, он охватывает более 100 достопримечательностей республики, в том числе крепости, храмы, пещеры, каньоны, природные памятники и музеи. Маршрут рассчитан на 14 дней.