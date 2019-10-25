МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXI Всемирного конгресса русской прессы. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России", - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что деятельность конгресса способствует упрочению позиций русского языка в мире, а также создает благоприятные условия для развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Глава государства отметил, что регулярные встречи конгресса собирают представителей СМИ, аудиторию которых составляют миллионы соотечественников, проживающих за рубежом.

ХХI Всемирный конгресс русской прессы открылся в пятницу в турецкой столице Анкаре и завершится 27 октября в Аланье. Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) при содействии информационного агентства России ТАСС. В работе конгресса принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около четырехсот русскоязычных зарубежных медиа из более чем пятидесяти стран мира.