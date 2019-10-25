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В Канберре прошел симпозиум, приуроченный к 90-летию со дня рождения Примакова

На мероприятии присутствовал посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский (справа) Посольство РФ в Австралии
Описание
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский (справа)
© Посольство РФ в Австралии

КАНБЕРРА, 25 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Симпозиум, посвященный роли России в современном мире и приуроченный к предстоящему 90-летию со дня рождения бывшего председателя правительства и министра иностранных дел РФ Евгения Примакова, состоялся в пятницу, в столице Австралии Канберре.

На этом форуме, прошедшем в стенах центра изучения арабского и исламского мира Австралийского национального университета, подробно обсуждались темы исторического движения глобальной системы международных отношений к многополярности, основы концепции которой заложил академик Примаков.

Одним из главных гостей симпозиума, для участия в котором собрались ученые и сотрудники университета, а также общественные деятели страны, стал посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский. Он поприветствовал собравшихся и рассказал о политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, а также о евразийской интеграции и расширении связей ЕАЭС с международными партнерами. Посол пояснил, что сегодняшняя Россия в своей политике придерживается принципов, заложенных в основу доктрины, предложенной Евгением Примаковым, среди которых приоритет национальных интересов и многовекторность внешней политики страны.

"Сегодня очевидно, что усилия по созданию однополярной модели потерпели неудачу, и трансформация мирового порядка стала необратимой. Подавляющее большинство членов международного сообщества отвергает высокомерную неоколониальную политику, которая вновь и вновь используется для наделения одних стран правом навязывать свою волю другим <...> Большинство стран не хочет быть заложниками чужих геополитических расчетов и настроено на проведение национально ориентированной внутренней и внешней политики. Наш общий интерес заключается в том, чтобы многополярность не основывалась на жестком балансе сил, как это было на более раннем этапе человеческой истории (например, в XIX и первой половине XX века), а носила справедливый, демократический и объединяющий характер", - отметил в своем выступлении глава российской дипмиссии.

В заключении Павловский подчеркнул, что Россия, как один из хранителей существующего миропорядка, придерживается позитивной повестки дня. "Мы выступаем за строгое соблюдение норм международного права и укрепление взаимного доверия и уважения. Мы строим межгосударственные отношения и коммуникации на справедливой и демократической основе с акцентом на Устав ООН. Наша страна нацелена на укрепление безопасности и стабильности, на борьбу с международным терроризмом и другими угрозами и вызовами", - сказал посол РФ.

Организаторы симпозиума в свою очередь отметили, что как политик и общественный деятель Евгений Примаков пользовался авторитетом во всем мире и "его 90-летие дает прекрасную возможность еще раз оценить наследие политика и поразмышлять о текущих тенденциях и событиях в российской внешней политике в Азии и за ее пределами".

Теги
АвстралияРоссияПримаков, Евгений Максимович
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