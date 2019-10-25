Французские депутаты одобрили эксперимент по использованию марихуаны в лечебных целях

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение эксперимента по продаже по рецепту марихуаны в лечебных целях. Об этом в пятницу сообщила радиостанция FranceInfo.

Парламентарии во время голосования по проекту бюджета социального обеспечения на 2020 год проголосовали за включение в него статьи о проведении двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны по рецепту.

Ранее предложение одобрило Национальное агентство по фармакологической безопасности (ANSM). По данным французских СМИ, рецепт на покупку каннабиса будет положен лишь тем, кто страдает от определенных форм эпилепсии, не поддающихся лечению, а также от нейропатических болей, от которых не помогают иные средства, неконтролируемых мышечных сокращений при рассеянном склерозе и иных патологий центральной нервной системы.

Также марихуана будет разрешена тем, кто восстанавливается от последствий химиотерапии или проходит паллиативное лечение. При этом речь не идет о продаже "самокруток" с наркотиком, марихуана будет использоваться для ингаляций или приниматься перорально в виде растворов, капель или капсул.

Как отмечает радиостанция, врачи, участвующие в эксперименте, пройдут специальное обучение, в ходе которого будут уточнены детали условий предоставления ими рецептов на средства с марихуаной. По данным еженедельника Le Point, в настоящий момент на лечебный каннабис во Франции могут рассчитывать порядка 3 тыс. пациентов.

"Это не панацея, речь не идет о разработке какого-то нового препарата, это не заменит парацетамол или другой анальгетик. Это попытка найти адекватное средство для лечения", - отметил член Нацсобрания Оливье Веран, представляющий законопроект. Однако, по словам его коллег, "открытым остается вопрос о поставках наркотика во Францию, так как на территории страны его производство запрещено".

На данный момент во Франции действует запрет на распространение и употребление каннабиса, за нарушение закона предусмотрен штраф до €3,7 тыс. и тюремный срок до 1 года. В январе 2018 года занимавший тогда пост главы МВД Жерар Колон предложил смягчить наказание, однако не получил поддержки парламентариев.

Тем не менее этот наркотик пользуется спросом во Франции и, согласно данным Французской организации по мониторингу наркомании и токсикомании, в 2017 году почти 40% молодых людей в возрасте до 17 лет признались, что хотя бы раз пробовали марихуану, при этом они составляли на то время 70% от общего числа потребителей. В 2018 году организация выпустила еще одно исследование, согласно которому регулярные кампании по борьбе с курением способствовали созданию негативного представления о табачных изделиях, в то время как конопля считается "более естественным биопродуктом".