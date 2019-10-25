Президент ВАРП заявил, что в мире развивается организаторская роль русской прессы

АНКАРА, 25 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко заявил о развитии организаторской роли русской прессы в мире. Об этом он сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС после торжественного открытия ХХI Всемирного конгресса русской прессы.

"За 21 год существования нашей ассоциации были разные технологические, политические, культурные и страновые вызовы. Сейчас можно говорить, что русская пресса стабильно развивается во всем мире. В зале присутствовали представители Соединенных Штатов Америки, когда 21 год назад там была одна-две газеты и один телеканал. Сегодня в каждом штате США есть газета, телевидение. Также активно развивается и работает блогосфера", - подчеркнул он.

"Вот стоит замечательный человек [Николай Крупатин], который организовал прекрасное радио в Великобритании. Вокруг него сплотилась вся русская диаспора. Наши газеты, радио, телевидение становятся большими факторами организации всей русской диаспоры. Там проходят встречи, семинары, крупные манифестации по типу акции "Бессмертный полк". Это все делают русские газеты, радио и телевидение. Я думаю, что в дальнейшем будет развиваться организаторская роль русской прессы", - сказал Игнатенко.

ХХI Всемирный конгресс русской прессы открылся в пятницу в Анкаре и завершится 27 октября в Аланье. Мероприятие организовано ВАРП при содействии информационного агентства России ТАСС. В работе конгресса принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около четырехсот русскоязычных зарубежных медиа из более чем пятидесяти стран мира.

На форум прибыл первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.