Занятия по безопасности в интернете проведут в российских школах 28-31 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский урок безопасности школьников в интернете пройдет в российских школах с 28 по 31 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая совместно с Региональной общественной организацией "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) разработала учебные материалы для этих занятий.

"В эти дни в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения, в школах смогут провести занятия, посвященные цифровой грамотности, в частности безопасному шопингу в интернете и основным вопросам блокчейн-технологии", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Учебные и интерактивные материалы, разработанные "Российским учебником" и РОЦИТ, включают наглядные методические рекомендации для педагогов, проверочные онлайн-задания и тематический видеоурок для школьников. Все материалы будут доступны на сайте проекта урокбезопасности.рф.

"Сегодня возраст онлайн-покупателей заметно снижается, многие дети делают покупки в интернете. В этой связи вопросы защиты персональных данных и финансовой грамотности выходят на первый план. Новые учебные материалы на сайте проекта позволят сформировать у ребят навыки грамотного использования онлайн-магазинов, защиты от кибермошенников и помогут научиться обращению с банковскими картами в процессе онлайн-покупок", - сказала директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.

Директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская отметила, что значительный спрос на онлайн-шопинг породил широкий спектр схем обмана пользователей. "Наша общая задача - делиться друг с другом, с нашими близкими знаниями о том, как защитить себя при совершении покупок в интернете, чтобы они приносили не материальные потери, а только удовольствие от нового приобретения", - подчеркнула она.

Проект "Урок безопасности" был запущен в 2019 году. Его организаторами выступили МЧС России совместно с УФСБ по Москве и Московской области, департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, Центром организации дорожного движения, корпорацией "Российский учебник" и РОЦИТ. По данным корпорации, ресурсами проекта пользуются почти 23 тыс. учителей и около 149 тыс. учеников.