Детский сад на 240 мест открыли в новом микрорайоне в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 25 октября. /ТАСС/. Детский сад на 240 мест открыли в микрорайоне Садовый в Чебоксарах. На строительство учреждение было направлено 170 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу глава администрации города Алексей Ладыков.

"В микрорайоне Садовый это третий введенный детский сад, возводится еще один. Население города растет, появляются новые микрорайоны, и при поддержке руководства республики и федерального центра в городе продолжается строительство социальных объектов в рамках государственных программ", - сказал Ладыков.

В учреждении будут сформированы 12 групп. Приоритетным направлением детсада будет художественно-эстетическое развитие детей от 2 месяцев до 3 лет.

По данным пресс-службы, с 2013 года в республике введено в эксплуатацию 44 детских сада. В текущем году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений, в следующем году начнется строительство еще девяти. Всего за 8 лет будет построено около 70 детских садов более чем на 11 тыс. мест.