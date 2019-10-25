Ученые в Подмосковье смогут получить 2 млн рублей за коммерциализацию научных разработок

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ученые в Московской области с 2020 года смогут претендовать на премию губернатора Подмосковья за успехи в коммерциализации научных разработок, размер премии составит 2 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"С 2020 года в Московской области появится новая мера поддержки для ученых и группы разработчиков - премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов. <…> Премия будет предоставляться физическим лицам и (или) научным коллективам, ее размер составит 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель правительства Подмосковья Вадим Хромов, слова которого приводятся в сообщении, одной из приоритетных задач для региона является развитие научно-технического потенциала. "Мы выделяем средства на инновационное развитие наукоградов, их благоустройство и ремонт социальных и образовательных учреждений, мы поддерживаем молодых ученых: реализуется программа "Социальная ипотека", ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, а теперь еще и будем поддерживать коммерческое продвижение разработок", - сообщил Хромов.

Первый конкурс на выделение премии состоится во втором квартале следующего года. Осенью 2020 года будут подведены итоги.