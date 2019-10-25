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Русскоязычные зарубежные СМИ награждены грамотами правительства России

Речь идет о газете "Азербайджанские известия", об издательском доме LTC Media Verlag, журнале "Открытый город" и неправительственной организации "Ассоциация русской культуры"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетными грамотами правительства России русскоязычных зарубежных СМИ. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"В 2019 году почетными грамотами правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены газета "Азербайджанские известия" (Азербайджанская Республика), издательский дом LTC Media Verlag (Федеративная Республика Германия), журнал "Открытый город" (Латвийская Республика) и неправительственная организация "Ассоциация русской культуры" (Турецкая Республика)", - говорится в документе.

Вручение грамот состоялось 25 октября в Анкаре на Всемирном конгрессе русской прессы. Его организаторами являются Всемирная ассоциация русской прессы, информационное агентство ТАСС, Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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