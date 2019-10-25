КПРФ предложила Госдуме обратиться к Путину по вопросу о возвращении смертной казни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.

"Государственная дума просит вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять меры по возобновлению практики назначения и применения наказания в виде смертной казни в России в соответствии с Конституцией и законодательством РФ", - говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.

По мнению коммунистов, "в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни".

Правовое управление аппарата Госдумы в своем заключении на проект высказало целый ряд замечаний. "Вопреки утверждению, содержащемуся в тексте проекта обращения, об отсутствии в настоящее время каких-либо правовых препятствий для применения смертной казни, отмечаем, что правовую основу запрета на применение в РФ смертной казни составляют: подписание РФ 16.04.1997 Протокола 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни, согласно которому смертная казнь отменяется и никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен", - напоминается в заключении. В нем приводятся и другие международные и национальные правовые акты, из которых следует, что в данный момент применение смертной казни в стране невозможно.

Дискуссия о возможности возвращения высшей меры наказания в РФ за ряд преступлений возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.