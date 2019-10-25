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Глава комитета Думы выступил за создание федеральной программы борьбы с редкими болезнями

Дмитрий Морозов подчеркнул, что, в первую очередь, нужно решить вопрос с единой терминологией

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов по итогам обсуждения в Госсовете Татарстана в пятницу вопросов совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Приволжском федеральном округе заявил о необходимости разработки федеральной программы борьбы с орфанными (редкими) заболеваниями.

"Это должна быть программа в рамках страны, федеральная программа, федеральный план [борьбы с орфанными заболеваниями], - сказал Морозов журналистам. - Здесь требуется межведомственное взаимодействие - и медицины, и социальных служб, и внутри медицины".

По его словам, речь идет о создании в рамках такой программы рабочих групп, призванных "постоянно заниматься мозговым штурмом для осмысления ситуации". В первую очередь, нужно решить вопрос с единой терминологией, подчеркнул он.

При этом Морозов признал, что вопрос создания федеральной программы борьбы с редкими заболеваниями выходит за рамки полномочий нижней палаты парламента. "Это вопрос, могу ошибаться, на уровне вице-премьера… ну, может, на уровне Минздрава", - добавил председатель комитета.

Теги
РоссияМорозов, Дмитрий Анатольевич
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