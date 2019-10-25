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Смертность от туберкулеза в России достигла национального минимума

Как сообщили в Минздраве, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась практически в два раза, а смертность от этого заболевания - в три раза
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза в России снизилась за январь - август 2019 года на 13,6% и составила 5,1 случая на 100 тыс. населения, что соответствует национальному минимуму. Об этом в пятницу сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

"Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза. Так, смертность от туберкулеза за период январь - август 2019 года снизилась на 13,6 % и составила 5,1 на 100 тыс. населения", - сообщил Салагай.

По данным Минздрава, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась практически в два раза, а смертность от туберкулеза - в три раза.

"В целом за последние 10 лет среднегодовой темп снижения заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации составил 11,3%, среднегодовой темп снижения смертности составил 15,0%", - добавили в Минздраве.

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