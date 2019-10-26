Крым намерен с опережением подключить школы и ФАПы к интернету по нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают с опережением графика подключить социально значимые объекты к интернету до конца 2019 года по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщил в субботу и.о. министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

В Крыму по нацпроекту "Цифровая экономика" реализуются четыре региональных проекта. В период с 2019 по 2024 годы запланировано подключение к интернету 315 социально значимых объектов республики, в том числе общеобразовательные и специализированные образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части МЧС Республики Крым и органы местного самоуправления.

"Сейчас у нас активно идет реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" по нацпроекту "Цифровая экономика". Целевой показатель на этот год - подключение 20% объектов к сети "Интернет", мы выходим на показатель в 26%, то есть 82 объекта, даже перевыполняем. До декабря все выполним", - сказал Зырянов на совещании, посвященном реализации нацпроектов в регионе.

Всего, по его словам, к концу года в Крыму к интернету будут подключены 82 объекта.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.