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Мороз и снег придут в столицу на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночные заморозки ожидаются во вторник

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. В Московском регионе в среду ожидаются сухой снег и температура ниже нуля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в среду температура ночью составит от минус 4 до плюс 1 по области, днем - от минус 2  и до плюс 3 градусов. В понедельник ожидается небольшой дождь, а во вторник - временами осадки, при этом в среду уже прогнозируется небольшой снег.

По словам Вильфанда, ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на 7-8 градусов по сравнению с воскресеньем.

Вильфанд также сообщил, что большое количество снега не ожидается, возможно, на 1 см покроет, речь о снегопаде не идет. 

В четверг ожидается схожая погода, отметил Вильфанд.

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