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Посол Швейцарии: защита прав интеллектуальной собственности важна для развития связей с РФ

Ив Россье при этом отметил, что деловая активность между странами во многом является результатом различных хорошо работающих межправительственных механизмов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся прав интеллектуальной собственности, являются наиболее важными для укрепления сотрудничества между Россией и Швейцарией. Такое мнение высказал ТАСС в субботу посол Швейцарии в России Ив Россье.

"У Швейцарии и России давние экономические связи. За последние четыре года двусторонняя торговля восстановилась, и инвестиции в обоих направлениях достигли достаточно высокого уровня. Наиболее важными для дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества являются вопросы, касающиеся прав интеллектуальной собственности, ясного и прозрачного регулирования и правовой определенности в целом. В этом отношении для обеих стран очень важно, чтобы существующие каналы связи были открыты и функциональны", - сказал он.

Россье отметил, что деловая активность между РФ и Швейцарией во многом является результатом различных хорошо работающих межправительственных механизмов, таких как Смешанная межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству двух стран.

"Швейцария и Россия привержены расширению межрегионального сотрудничества. Совместная торговая палата Швейцария - СНГ проводит регулярные конференции в России и в Швейцарии, посвященные этой теме. Российские регионы через своих представителей контактируют со швейцарскими кантонами и напрямую, организуя деловые миссии с посещением компаний и официальными встречами", - добавил посол.

В Берне на заседании Смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в декабре 2018 года вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий российскую часть этой комиссии, заявлял, что Россия и Швейцария миновали этап замедления торгово-экономического сотрудничества. При этом он обратил внимание, что необходимо усиливать взаимодействие между регионами РФ и кантонами Швейцарией в различных сферах экономики, которое стало менее активным в течение последних четырех лет. По его информации, на территории России работает около 600 швейцарских предприятий и 350 российских предприятий - в Швейцарии.

Теги
РоссияШвейцария
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