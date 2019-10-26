Первый международный молодежный форум по развитию связей России и ЕС открылся в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Первый международный молодежный экспертный форум "Брюссельский диалог", посвященный развитию общественных связей между Россией и ЕС, открылся в Брюсселе. Его организаторами выступили Россотрудничество и его представительство в Брюсселе - Российский центр науки и культуры.

"В современной ситуации неопределенности и кризисов нам нужно вести больше, а не меньше диалога и развивать больше диалоговых платформ, аналогичных этому форуму. Сегодня становится все более очевидно, что попытки опираться на старые клише, которые стремятся воскресить призраки холодной войны, ведут только в тупик", - заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, выступая на открытии форума.

В работе форума принимают участие представители фонда Горчакова, МГИМО, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Ассоциация волонтерских центров. К участию приглашены представители европейских молодежных организаций, штаб-квартир которых только в Брюсселе насчитывается более 40.

Как сообщила ТАСС директор РЦНК Вера Бунина, "целью форума является развитие диалога между молодежью России и Евросоюза, улучшение взаимопонимания и продвижение объективной информации о России, а также выработка подходов к строительству общего будущего России и Европы". "Девиз "Брюссельского диалога" - "Думай, действуй, твори!", аудитория 15+, то есть старшие школьники, студенты, молодые профессионалы. Верхнюю границу по возрасту мы не устанавливали, участие принимают все, кто молод душой, поскольку в Европе молодость - возраст растяжимый", - отметила она.

Форум включает экспертную общественно-политическую часть, в рамках которой пройдут четыре панельные дискуссии и большое пленарное заседание с участием экспертов, представителей общественных и молодежных организаций. Вторым элементом мероприятия является культурно-образовательный трек, креативная часть. Там запланированы мастер-классы по работе с информацией и журналистике, вокалу, кулинарии, и даже граффити и стрит-арту, а также открытые уроки русского языка.