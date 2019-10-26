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Эксперты медцентра имени Вишневского помогут пострадавшим в кафе в Улан-Удэ

Связь с помощью телемедицины запланирована на 28 октября

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Эксперты медицинского центра хирургии имени Вишневского 28 октября в режиме видеоконференции проконсультируют бурятских медиков о лечении пострадавших при взрыве газового баллона и пожаре в "Этно кафе" (сеть кафе "Владд") в Улан-Удэ, сообщили в субботу ТАСС в Министерстве здравоохранения Бурятии.

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Утром в субботу в 08:41 (03:41 мск) на пульт пожарной охраны поступила информация о пожаре в кафе в Улан-Удэ на улице Ленина. По данным следственных органов, произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. Пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро, в том числе 17-летний подросток. Он и еще одна женщина находятся в реанимации с глубокими ожогами.

"Наши врачи с помощью телемедицины проконсультируются по части лечения пострадавших подростка и женщины, которые находятся в реанимации, со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского, связь с помощью телемедицины запланирована на понедельник, 28 октября. Сейчас врачи на постоянной связи с главным комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым", - сказали в республиканском минздраве.

Всего при ЧП пострадали 12 человек, пятеро с незначительными повреждениями были отпущены домой, семерых доставили в медучреждения, двух из них после обследования отправили на амбулаторное лечение. Подросток получает лечение в Детской республиканской клинической больнице, его состояние оценивается как тяжелое стабильное, он получил ожоги 15% тела. Женщина 23 лет с ожогом 40% тела получает интенсивную терапию в палате реанимации больницы скорой медицинской помощи. Еще две женщины 33 лет и 51 года находятся в отделении гнойной хирургии БСМП, пациентка 45 лет - в отделении травматологии с вывихом и ушибами.

Подробности происшествия

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, 26 октября за час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить блюда, спустя несколько минут после включения газовых плит они почувствовали на кухне запах газа, после чего пытались самостоятельно установить причину и устранить утечку газа. "Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались, в итоге самостоятельно работниками утечка газа устранена не была, - пояснили в ведомстве. - После того, как концентрация газа в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение. Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объемом 50 литров каждый, еще один газовый баллон такой же емкости располагался в помещении моечной и был подключен к газовому водонагревателю", - уточнили в Следственном управлении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). "В настоящее время закончен осмотр места происшествия. Из кафе изъято газовое оборудование, которое будет исследоваться экспертами. Личность собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, в ближайшее время следователь приступить к их допросу", - добавили в ведомстве.

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