В Австрии отмечают Национальный праздник в честь постоянного нейтралитета

ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия проходят в субботу в Австрии по случаю Национального праздника, посвященного принятию закона о постоянном нейтралитете Австрийской Республики в 1955 году. Празднества в Вене начались с традиционного возложения венков на площади Хельденплатц к мемориалу павших за свободу Австрии и к памятному мемориалу в честь воинов, погибших при исполнении своих обязанностей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии возложения венков участвовали президент Александер Ван дер Беллен и члены правительства во главе с канцлером Бригитте Бирляйн, которая является первой женщиной на посту главы кабинета министров в истории Австрии. Затем под сопровождение военного оркестра президент привел к военной присяге 1077 новобранцев австрийской армии. Среди рекрутов в 2019 году - около 10 женщин-военнослужащих.

Военная присяга

Церемония присяги перед дворцовым комплексом Хофбург началась с исполнения национального гимна гвардейцами военного оркестра. Министр обороны Томас Штарлингер пожелал новобранцам интересной службы. "Вы берете на себя ответственность за себя, своих товарищей и безопасность Австрийской Республики. За это я выражаю вам свою благодарность, признание и уважение", - сказал министр.

На улицах Вены 26 октября можно увидеть и военную технику. Жители города и туристы проявляют интерес к боевым машинам. В этом году выставка достижений в оборонной сфере проходит под лейтмотивом призыва к властям повысить расходы на оборону.

День открытых дверей

Традиционно в этот день распахнули двери государственные учреждения: парламент, министерства и ведомства. Граждане получают возможность напрямую пообщаться с политическими деятелями и министрами.

"Ежегодно в День открытых дверей ведомство канцлера посещают от 8 до 12 тыс. человек. Как правило, туристов здесь мало. В основном приходят австрийцы", - рассказал ТАСС сотрудник ведомства федерального канцлера Клаус Майер.

В резиденции главы федерального правительства выстроилась длинная очередь из желающих сфотографироваться с Бригитте Бирляйн. В соседней комнате любой посетитель может сесть за круглый стол, за которым еженедельно проходят заседания правительства. "Меня интересует убранство канцелярии. Я хотела бы взглянуть на комнаты, где правила Мария Терезия [императрица Священной Римской империи из династии Габсбургов]", - рассказала одна из посетительниц.

О Национальном празднике

Австрия 26 октября отмечает Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны. В тексте закона говорится, что Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории иностранных военных баз.

Объявление нейтралитета стало возможным после вывода войск стран - победительниц во Второй мировой войне с австрийской территории в 1955 году, с этого момента республика стала отмечать День австрийского флага. Национальным праздником день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен в 1965 году, с того времени он стал выходным.

Как ранее сообщили в посольстве России в Австрии, поздравительное послание руководству и гражданам Австрии по случаю праздника направил президент России Владимир Путин.