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Турагентства 18 стран приняли участие в симпозиуме World Tourism Exchange на Хайнане

Встреча состоялось на площадке Хайнаньского международного выставочного центра

ХАЙКОУ /Китай/, 26 октября. /ТАСС/. Представители более 130 туристических агентств из 18 стран и регионов мира приняли участие в симпозиуме "Всемирный туристический обмен" (World Tourism Exchange), который прошел с 22 по 24 октября в административном центре провинции Хайнань - городе Хайкоу. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Встреча состоялось на площадке Хайнаньского международного выставочного центра. В течение трех дней эксперты отрасли принимали участие в форумах, конференциях, а также семинарах и выставках, организованных в рамках симпозиума. Участники также ознакомились с туристическим потенциалом острова - посетили наиболее популярные достопримечательности.

"Для дальнейшего развития туристической отрасли Хайнаню следует добавлять местный колорит в предлагаемые турпродукты", - сказал, выступая на симпозиуме, исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA) Марио Харди. Он также отметил, что "занятым в сфере услуг следует продолжать улучшать навыки иностранных языков и содействовать повышению качества обслуживания".

По информации портала, на полях симпозиума восемь иностранных туристических агентств подписали соглашения о сотрудничестве с 16 компаниями Хайкоу.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Теги
КитайХайнань
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