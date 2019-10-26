В РПЦ считают, что молодежь могла бы носить футболки с цитатами из Евангелия

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. В Русской православной церкви поддержали бы молодежную моду на футболки с цитатами из Евангелия и изречениями Иисуса Христа. Такое мнение выразил в субботу председатель Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя продажу в США партии кроссовок под названием Jesus Shoes.

"Вот я, например, всячески приветствовал бы, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Иисуса Христа", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Иисус Христос учил людей добру. Иисус Христос призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен", - добавил митрополит.

По мнению Илариона, Иисус Христос до сих пор остается самой интересной личностью в истории человечества. "И не случайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которым хочется повысить свои доходы. Но не случайно также и то, что люди откликаются на подобного рода инициативы", - отметил он.

"Я думаю, что любая проповедь, учение Иисуса Христа, личности Иисуса Христа даже через такого рода акции - она заслуживает одобрение", - заключил Иларион.

Дизайнеры американской фирмы MSCHF выпустили партию эксклюзивных (менее 20 пар) кроссовок под названием Jesus Shoes. Воздушная подушка в платформе наполнена водой из реки Иордан, которую вдобавок освятил священник. Сбоку кроссовок изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея, в которой описывается, как Иисус Христос ходил по воде как по суше. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красного цвета призваны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Кроссовки продавались в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую.