Бутина считает, что США потеряли свою судебную систему

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Американцы потеряли свою систему правосудия и рискуют потерять свою страну. Об этом заявила россиянка Мария Бутина на борту самолета по дороге на родину из американского заключения, видео с ее высказываниями было показано в субботу в эфире телеканала " Россия-1 ".

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я считаю, что американский народ - замечательные люди. Но систему своего правосудия они потеряли, - сказала Бутина. - И они очень планомерно теряют свою страну. И они ее потеряют, если ничего не сделают".

Она добавила, что, по ее мнению, российский президент заступился бы за любого гражданина страны, который оказался бы в такой же ситуации, как и она. "Я очень горда своей страной, своим происхождением, - подчеркнула Бутина. - И я даже еще больше осознаю это сейчас".