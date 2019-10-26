Бутина считает, что США потеряли свою судебную систему

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Американцы потеряли свою систему правосудия и рискуют потерять свою страну. Об этом заявила россиянка Мария Бутина на борту самолета по дороге на родину из американского заключения, видео с ее высказываниями было показано в субботу в эфире телеканала "Россия-1".
"Я считаю, что американский народ - замечательные люди. Но систему своего правосудия они потеряли, - сказала Бутина. - И они очень планомерно теряют свою страну. И они ее потеряют, если ничего не сделают".
Она добавила, что, по ее мнению, российский президент заступился бы за любого гражданина страны, который оказался бы в такой же ситуации, как и она. "Я очень горда своей страной, своим происхождением, - подчеркнула Бутина. - И я даже еще больше осознаю это сейчас".