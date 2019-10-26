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Бутина считает, что США потеряли свою судебную систему

Американский народ "очень планомерно теряют свою страну", отметила также россиянка

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Американцы потеряли свою систему правосудия и рискуют потерять свою страну. Об этом заявила россиянка Мария Бутина на борту самолета по дороге на родину из американского заключения, видео с ее высказываниями было показано в субботу в эфире телеканала "Россия-1".

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"Я считаю, что американский народ - замечательные люди. Но систему своего правосудия они потеряли, - сказала Бутина. - И они очень планомерно теряют свою страну. И они ее потеряют, если ничего не сделают".

Она добавила, что, по ее мнению, российский президент заступился бы за любого гражданина страны, который оказался бы в такой же ситуации, как и она. "Я очень горда своей страной, своим происхождением, - подчеркнула Бутина. - И я даже еще больше осознаю это сейчас".

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