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СМИ: Windows 10X для устройств с двумя экранами будет доступна и на обычных ноутбуках

Компания ранее сообщила, что выход новой операционной системы запланирован на 2020 год
Описание
© EPA/PAUL MILLER

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Новая операционная система Windows 10X, разработанная корпорацией Microsoft для устройств с двумя экранами, будет доступна также и на обычных ноутбуках. Об этом свидетельствует документация, случайно опубликованная в пятницу самой компанией. Утечку удалось заметить порталу WalkingCat.

Ранее Microsoft анонсировала выпуск в 2020 году операционной системы Windows 10X. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, новая ОС должна быть быть доступна пользователям устройств Surface Neo и Surface Duo, а также схожим по принципу аппаратам других производителей - таких как ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Однако опубликованные в субботу на непродолжительное время документы свидетельствуют, по данным портала, о том, что адаптированную версию Windows 10X смогут установить также пользователи обычных ноутбуков с одним экраном. По данным WalkingCat. в ней будет доработано меню "Пуск", а также обновлена система поиска, которая позволит одновременно ознакомиться с результатами из интернета, приложений, установленных на компьютере, а также содержащимися на нем файлами.

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