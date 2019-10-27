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Володин поздравил Нарышкина с юбилеем

Спикер Госдумы пожелал директору Службы внешней разведки здоровья, реализации задуманного и новых успехов в работе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 65-летием своего предшественника на посту председателя нижней палаты парламента, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"Вы вносите большой вклад в укрепление российской государственности, обеспечение безопасности и защиту национальных интересов России. Многое сделали для развития парламентаризма и международного сотрудничества", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном в воскресенье на сайте Госдумы.

Володин пожелал Нарышкину крепкого здоровья, реализации задуманного и новых успехов в службе на благо страны. "Действующее под вашим руководством Российское историческое общество ведет важную работу по объективному освещению отечественной и мировой истории, сохранению национальной памяти. Ваши знания, опыт, высокий профессионализм вызывают уважение", - отметил он.

Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Являлся спикером Госдумы шестого созыва. Он был избран в седьмой созыв палаты, но сразу после выборов президент Владимир Путин назначил его на пост главы СВР.

В 2004-2007 годах был руководителем Аппарата правительства РФ - министром РФ, в 2007-2008 годах - зампредседателя правительства РФ - руководителем Аппарата правительства РФ. Руководитель Администрации президента РФ (2008-2011).

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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