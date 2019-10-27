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Город Вэньчан на востоке Хайнаня восстановил 4,3 тыс. га леса в приморской защитной зоне

Лесная зона ограждает город от ветра и песков

ХАЙКОУ /Китай/, 27 октября. /ТАСС/. Крупный центр по реализации китайских аэрокосмических проектов и запуску орбитальных спутников город Вэньчан полностью восстановил "живой щит" - приморскую защитную лесную зону площадью 4,3 тыс. га. Об этом сообщил муниципальный телеканал города.

По его данным, посадки протянулись почти на 280 км вдоль прибрежной полосы. "Вэньчан с трех сторон окружен морем и имеет самую протяженную береговую линию, - отмечается в репортаже. - Защитная лесная зона ограждает город от ветра и песков, благодаря ей созданы благоприятные условия для хозяйственной деятельности местного населения. В последние годы наш город постоянно активизирует меры по созданию лесов и их защите, в результате сформировался естественный экологический защитный барьер".

В 2014 году зеленые насаждения Вэньчана дважды сильно пострадали из-за обрушившихся на остров тайфунов, и властям пришлось восстанавливать лес на площади более 700 га, а также приводить в порядок 2 тыс. га массивов на прилегающей территории. Кроме того, пострадали и деревья вдоль 90-километровой береговой линии. Это привело к тому, что значительная часть данного района, в том числе космодром, оказались под угрозой воздействия неблагоприятных океанических явлений.

"За последние несколько лет лесное управление Вэньчана проделало большую работу, благодаря которой вокруг города сформировалось защитное кольцо из лесных массивов, - отметил глава отдела по контролю за земельными и лесными ресурсами Управления лесного хозяйства города Линь Хуэйцин. - Наши сотрудники еженедельно докладывают о состоянии прибрежной лесной полосы, где ведется патрулирование. Это позволило заметно сократить число противозаконных действий [по вырубке лесов]".

Согласно официальной статистике, площадь тропических лесов на Хайнане в 2018 году превысила 659 тыс. га. С 1990-х годов власти полностью запретили на острове вырубку деревьев, что позволило создать в провинции обширные природные зоны, охраняемые государством. В итоге, как утверждают официальные источники, кроны деревьев уже покрывают более 98% заповедных территорий острова.

Теги
КитайХайнань
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