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В Национальном центре управления обороны написали Географический диктант

Проверить свои знания по географии смогли около 1 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек написали Географический диктант в Национальном центре управления обороной России в Москве, ставшем в этом году главной площадкой акции для Минобороны. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в военном ведомстве.

"Диктант прошел под руководством статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. Около 1 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала смогли проверить знания по географии", - сказали в министерстве.

Кроме того, в центр в реальном времени поступала вся информация о проведении акции, была установлена видеосвязь со всеми базовыми площадками Минобороны - от Курильских островов до Калининграда.

В этом году вместе с военными диктант написали телеведущая Арина Шарапова, а также курсанты и слушатели военных учебных заведений и юнармейцы.

"Мы еще раз имели возможность убедиться, насколько обширна и многогранна география нашей великой Родины - России. Каждое название наших городов, морей и рек таит в себе историю их первооткрывателей или людей, связавших свою судьбу с российским государством, верой и правдой служившим своему Отечеству", - отметил после акции Панков.

Он также выразил уверенность, что Географический диктант позволяет не только проверить свои знания, но и узнать новые интересные факты.

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