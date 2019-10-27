В Рязани избившему жену священнику на год запретили служить в церкви

РЯЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Рязанской епархии.

"Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами", - говорится в указе митрополита.

Ранее жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, обстоятельства выясняет полиция.