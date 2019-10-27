Картина итальянского художника Чимабуэ продана во Франции более чем за €24 млн

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Картина флорентийского художника XIII века Чимабуэ (настоящее имя - Ченни ди Пепо, ок. 1240-1302) продана с аукциона во французском городе Санлис (департамент Уаза) в воскресенье за €24,18 млн. Об этом сообщил аукционный дом Acton.

Речь идет о произведении под названием "Насмехание над Христом". Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 см на 20,3 см. По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280 года, который состоял из восьми элементов аналогичных размеров.

До сегодняшнего дня было известно о местоположении лишь двух из них - это "Бичевание Христа" (Нью-Йорк, коллекция Фрик) и "Богородица на троне с младенцем и двумя ангелами" (Лондонская национальная галерея). На обнаруженной во Франции картине изображен Христос, окруженный толпой злобных и гримасничающих людей.

В ходе торгов цена достигла €19,5 млн, к которым следует добавить аукционный сбор. Кто именно приобрел это произведение за столь крупную сумму, аукционный дом не уточняет. Первоначально считалось, что цена не превысит €4-6 млн евро.

Рекордная цена

Представитель аукционного дома заявил AFP, что в результате торгов картина "стала самым дорогим в мире произведением европейских художников-примитивистов, а также заняла седьмое место в мировом рейтинге самых дорогостоящих произведений, который возглавляет "Спаситель мира" Леонардо да Винчи", проданный за $450 млн. Картины Чимабуэ крайне редко появляются на аукционах, и нынешний случай в Париже - первый за последние 12 лет, сообщает агентство.

Редкая картина в течение многих лет находилась в доме у жительницы французского города Компьень (к северу от Парижа). Произведение, которому не придавали особого значения, висело рядом с отопительным нагревателем. Как признала прежняя владелица картины, она считала картину заурядным произведением на религиозную тему, однако в конечном счете все же решила показать ее экспертам.

Чимабуэ является одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Он был одним из лидеров обновления стиля итальянской живописи и ее отхода от считавшихся обязательными к подражанию византийских образцов. Чимабуэ, в частности, ввел в изображение перспективу и сделал религиозных персонажей более "земными". В дальнейшем путем Чимабуэ последовал в живописи и другой выдающийся мастер проторенессанса - Джотто ди Бондоне.

Немногие дошедшие до наших дней работы Чимабуэ находятся в экспозиции крупнейших музеев мира: Лувра, Лондонской национальной галереи, Национальной галереи в Вашингтоне, флорентийской Галереи Уффици.